ＮＹ株、続伸
2023年07月14日23時03分
【ニューヨーク時事】週末１４日のニューヨーク株式相場は、米大手銀行の好決算を受けて続伸して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時４５分現在、前日終値比１３０．１９ドル高の３万４５２５．３３ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は３６．９０ポイント高の１万４１７５．４７。
ＮＹ株、続伸
2023年07月14日23時03分
【ニューヨーク時事】週末１４日のニューヨーク株式相場は、米大手銀行の好決算を受けて続伸して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時４５分現在、前日終値比１３０．１９ドル高の３万４５２５．３３ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は３６．９０ポイント高の１万４１７５．４７。
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ウォール・ストリート・ジャーナル