ＥＮＥＯＳが２回戦へ 都市対抗野球
2023年07月14日21時24分
社会人野球の第９４回都市対抗大会は１４日、東京ドームで開幕して１回戦の１試合が行われ、連覇を狙うＥＮＥＯＳ（横浜市）がバイタルネット（新潟市）を１０―３で下し、２回戦に進んだ。
大会は３２チームが出場し、２５日に決勝が行われる。
ＥＮＥＯＳが２回戦へ 都市対抗野球
2023年07月14日21時24分
社会人野球の第９４回都市対抗大会は１４日、東京ドームで開幕して１回戦の１試合が行われ、連覇を狙うＥＮＥＯＳ（横浜市）がバイタルネット（新潟市）を１０―３で下し、２回戦に進んだ。
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