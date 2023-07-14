建設業界向けに技術者を派遣するナレルグループ（東京都千代田区、小林良代表取締役）が２１日、東証グロース市場に上場する。新株発行による調達額は約３億５５００万円を見込み、事業拡大に向けた技術者採用強化のための費用に充てる。