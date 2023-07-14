立憲民主党の小沢一郎衆院議員は１４日、次期衆院選に臨む党の方針について「政権交代を実現することが、少なくとも野党第１党の目標でなければならない」と強調した。泉健太代表が衆院の過半数（２３３）を大きく下回る１５０議席獲得を目標に掲げていることを批判したものだ。横浜市で開かれた同党参院議員のパーティーで語った。