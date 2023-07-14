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全漁連会長「反対変わらず」　東電福島原発処理水の海洋放出

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全漁連会長「反対変わらず」　東電福島原発処理水の海洋放出

2023年07月14日19時43分

全国漁業協同組合連合会（全漁連）幹部との面談であいさつする西村康稔経済産業相（左から２人目）。右前列手前から３人目は、全漁連の坂本雅信会長＝１４日午後、東京都中央区（代表撮影）

全国漁業協同組合連合会（全漁連）幹部との面談であいさつする西村康稔経済産業相（左から２人目）。右前列手前から３人目は、全漁連の坂本雅信会長＝１４日午後、東京都中央区（代表撮影）

  • 全国漁業協同組合連合会（全漁連）幹部との面談であいさつする西村康稔経済産業相＝１４日午後、東京都中央区（代表撮影）

　西村康稔経済産業相は１４日、東京都内の全国漁業協同組合連合会（全漁連）で坂本雅信会長と面談した。東京電力福島第１原発から出た処理水の海洋放出計画について、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）が国際的な安全基準に合致しているとの包括報告書を先にまとめたことを説明し、放出に理解を求めた。坂本氏は面談後、「（放出に）反対であることは現時点では変わらない」と述べた。

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