保険証廃止、石破氏「脅かしに聞こえる」
2023年07月14日19時34分
自民党の石破茂元幹事長は１４日、ＴＢＳのＣＳ番組で、健康保険証を来年秋に廃止する政府方針について「脅かしに聞こえる。政府の政策目標を理解いただく努力が必要だ」と指摘した。「（延期も）選択肢だと思うが、実施時期はあまりぐらぐらさせてはならない」とも述べた。
保険証廃止、石破氏「脅かしに聞こえる」
2023年07月14日19時34分
自民党の石破茂元幹事長は１４日、ＴＢＳのＣＳ番組で、健康保険証を来年秋に廃止する政府方針について「脅かしに聞こえる。政府の政策目標を理解いただく努力が必要だ」と指摘した。「（延期も）選択肢だと思うが、実施時期はあまりぐらぐらさせてはならない」とも述べた。
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