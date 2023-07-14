藤井七冠が２連勝 将棋・王位戦
2023年07月14日18時46分
将棋の藤井聡太王位（２０）＝竜王、名人、叡王、棋王、王将、棋聖と合わせ七冠＝に佐々木大地七段（２８）が挑戦する第６４期王位戦７番勝負の第２局が１３、１４日、神戸市で指され、後手の藤井七冠が９８手で勝ち、２連勝とした。第３局は２５、２６日、北海道小樽市で指される。
藤井七冠が２連勝 将棋・王位戦
2023年07月14日18時46分
将棋の藤井聡太王位（２０）＝竜王、名人、叡王、棋王、王将、棋聖と合わせ七冠＝に佐々木大地七段（２８）が挑戦する第６４期王位戦７番勝負の第２局が１３、１４日、神戸市で指され、後手の藤井七冠が９８手で勝ち、２連勝とした。第３局は２５、２６日、北海道小樽市で指される。
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