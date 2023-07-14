久保友之さん死去 元プロ野球審判員
2023年07月14日18時16分
久保 友之さん（くぼ・ともゆき＝元プロ野球審判員）７日死去、８６歳。葬儀は家族で行った。
７０年にセ・リーグ審判員となり、関西地区に所属。２７年間在籍して通算１８０２試合に出場した。
久保友之さん死去 元プロ野球審判員
2023年07月14日18時16分
久保 友之さん（くぼ・ともゆき＝元プロ野球審判員）７日死去、８６歳。葬儀は家族で行った。
７０年にセ・リーグ審判員となり、関西地区に所属。２７年間在籍して通算１８０２試合に出場した。
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