楽天グループと地方テレビ局１３社などは１４日、各放送局が制作した番組を配信するウェブサイト「のぞいてニッポン」を開設したと発表した。特産品や観光地など地域の魅力を番組を通じて全国に発信。楽天は、自社のＥＣサイトなどと今後連携させ、名産品や旅行商品の購入などを促進し、地域振興につなげる狙いだ。