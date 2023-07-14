楽天、地方テレビの番組配信で新サイト 地域の魅力発信
2023年07月14日18時08分
楽天グループと地方テレビ局１３社などは１４日、各放送局が制作した番組を配信するウェブサイト「のぞいてニッポン」を開設したと発表した。特産品や観光地など地域の魅力を番組を通じて全国に発信。楽天は、自社のＥＣサイトなどと今後連携させ、名産品や旅行商品の購入などを促進し、地域振興につなげる狙いだ。
楽天、地方テレビの番組配信で新サイト 地域の魅力発信
2023年07月14日18時08分
楽天グループと地方テレビ局１３社などは１４日、各放送局が制作した番組を配信するウェブサイト「のぞいてニッポン」を開設したと発表した。特産品や観光地など地域の魅力を番組を通じて全国に発信。楽天は、自社のＥＣサイトなどと今後連携させ、名産品や旅行商品の購入などを促進し、地域振興につなげる狙いだ。
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