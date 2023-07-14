岸田首相、新型コロナで対応指示
2023年07月14日17時39分
岸田文雄首相は１４日、今夏の感染拡大が懸念される新型コロナウイルスについて、加藤勝信厚生労働相、後藤茂之経済再生担当相らと首相官邸で協議した。首相は沖縄県で感染が拡大傾向にあることも踏まえて対応するよう指示した。
首相は感染症対策の司令塔組織として９月にも発足する「内閣感染症危機管理統括庁」の準備状況についても報告を受けた。
岸田首相、新型コロナで対応指示
2023年07月14日17時39分
岸田文雄首相は１４日、今夏の感染拡大が懸念される新型コロナウイルスについて、加藤勝信厚生労働相、後藤茂之経済再生担当相らと首相官邸で協議した。首相は沖縄県で感染が拡大傾向にあることも踏まえて対応するよう指示した。
首相は感染症対策の司令塔組織として９月にも発足する「内閣感染症危機管理統括庁」の準備状況についても報告を受けた。
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