日本野球機構は１４日、マイナビオールスターゲーム２０２３（１９日＝バンテリンドームナゴヤ、２０日＝マツダスタジアム）のプラスワン投票結果を発表し、セ・リーグはバウアー投手（ＤｅＮＡ）、パ・リーグは山本投手（オリックス）が選ばれた。これで両リーグの各３１選手が確定した。



監督選抜で岡本和、田中将ら 大竹、細川の現役ドラフト組も―プロ野球球宴

２０１０年に始まったプラスワンで、バウアーは史上最多の３６万９４４６票を集めて初出場。山本は１９万９３３票で選出され、５度目の球宴メンバー入り。

本塁打競争の出場選手も決まり、セが牧、宮崎（ともにＤｅＮＡ）、岡本和（巨人）、細川（中日）、パは万波（日本ハム）、柳田（ソフトバンク）、杉本（オリックス）、中村（西武）の各４人。組み合わせは１８日に発表される。



◇プロ野球オールスター戦出場選手

【セ・リーグ】 【パ・リーグ】

高津 臣吾 （ヤ）監 督 中嶋 聡 （オ）

三浦 大輔 （Ｄ）コーチ 藤本 博史 （ソ）

岡田 彰布 （神） 松井稼頭央 （西）

◎☆(1)村上 頌樹 （神）先 発◎ (2)佐々木朗希 （ロ）

◎ (3)岩崎 優 （神）中継ぎ◎ (1)山崎颯一郎 （オ）

抑 え◎ (1)オ ス ナ （ソ）

(2)清水 昇 （ヤ）投 手 ☆(1)山下舜平大 （オ）

(2)田口 麗斗 （ヤ） (1)山崎 福也 （オ）

(1)サイスニード（ヤ） ◇ (5)山本 由伸 （オ）

(2)東 克樹 （Ｄ） (2)津森 宥紀 （ソ）

(7)山崎 康晃 （Ｄ） (6)和田 毅 （ソ）

(2)今永 昇太 （Ｄ） (3)平良 海馬 （西）

◇ (1)バウアー （Ｄ） (8)田中 将大 （楽）

(1)大竹耕太郎 （神） (1)種市 篤暉 （ロ）

(3)戸郷 翔征 （巨） (1)ペルドモ （ロ）

(1)九里 亜蓮 （広） (1)加藤 貴之 （日）

◆ (1)ターリー （広） (3)上沢 直之 （日）

(1)小笠原慎之介（中） (1)田中 正義 （日）

(2)マルティネス（中）

◎ (4)梅野隆太郎 （神）捕 手◆ (1)若月 健矢 （オ）

☆(1)大城 卓三 （巨） (1)マルティネス（日）

◎ (2)大山 悠輔 （神）一塁手◎ (1)頓宮 裕真 （オ）

☆(10)中田 翔 （巨） ☆(2)中村 晃 （ソ）

◎ (3)中野 拓夢 （神）二塁手◎☆(2)外崎 修汰 （西）

☆(2)牧 秀悟 （Ｄ）

◎ (3)佐藤 輝明 （神）三塁手◎☆(2)栗原 陵矢 （ソ）

☆(3)宮崎 敏郎 （Ｄ）

◎ (1)木浪 聖也 （神）遊撃手◎☆(5)源田 壮亮 （西）

◆ (2)長岡 秀樹 （ヤ）内野手 (1)紅林弘太郎 （オ）

(5)岡本 和真 （巨） (3)小深田大翔 （楽）

(1)安田 尚憲 （ロ）

◎☆(6)秋山 翔吾 （広）外野手◎ (5)近藤 健介 （ソ）

◎ (1)ノイジー （神） ◎☆(2)松本 剛 （日）

☆(3)佐野 恵太 （Ｄ） ◎ (2)杉本裕太郎 （オ）

◆ (1)関根 大気 （Ｄ） ☆(1)万波 中正 （日）

(1)細川 成也 （中）

Ｄ Ｈ◎☆(9)柳田 悠岐 （ソ）

☆(9)中村 剛也 （西）

（注）◎はファン投票選抜、☆は選手間投票選抜、◇はプラ

スワン投票、他は監督選抜。丸数字は選抜回数。◆は辞退に

よる補充選手。中田翔、岡本和、田中将、松本剛、柳田、中

村剛は各１度、近藤は２度不出場。柳田は選手間投票では外

野手で選抜