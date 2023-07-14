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プラスワンはバウアー、山本　本塁打競争に牧、万波ら―プロ野球球宴

2023年07月14日17時26分

プラスワン投票でオールスター戦出場選手に選ばれたＤｅＮＡのバウアー＝甲子園

プラスワン投票でオールスター戦出場選手に選ばれたＤｅＮＡのバウアー＝甲子園

　日本野球機構は１４日、マイナビオールスターゲーム２０２３（１９日＝バンテリンドームナゴヤ、２０日＝マツダスタジアム）のプラスワン投票結果を発表し、セ・リーグはバウアー投手（ＤｅＮＡ）、パ・リーグは山本投手（オリックス）が選ばれた。これで両リーグの各３１選手が確定した。

監督選抜で岡本和、田中将ら　大竹、細川の現役ドラフト組も―プロ野球球宴

　２０１０年に始まったプラスワンで、バウアーは史上最多の３６万９４４６票を集めて初出場。山本は１９万９３３票で選出され、５度目の球宴メンバー入り。
　本塁打競争の出場選手も決まり、セが牧、宮崎（ともにＤｅＮＡ）、岡本和（巨人）、細川（中日）、パは万波（日本ハム）、柳田（ソフトバンク）、杉本（オリックス）、中村（西武）の各４人。組み合わせは１８日に発表される。　

◇プロ野球オールスター戦出場選手
　　　【セ・リーグ】　　　　　　　　【パ・リーグ】
　　　高津　臣吾　（ヤ）監　督　　　中嶋　　聡　（オ）
　　　三浦　大輔　（Ｄ）コーチ　　　藤本　博史　（ソ）
　　　岡田　彰布　（神）　　　　　　松井稼頭央　（西）
◎☆(1)村上　頌樹　（神）先　発◎　(2)佐々木朗希　（ロ）
◎　(3)岩崎　　優　（神）中継ぎ◎　(1)山崎颯一郎　（オ）
　　　　　　　　　　　　抑　え◎　(1)オ　ス　ナ　（ソ）
　　(2)清水　　昇　（ヤ）投　手　☆(1)山下舜平大　（オ）
　　(2)田口　麗斗　（ヤ）　　　　　(1)山崎　福也　（オ）
　　(1)サイスニード（ヤ）　　　◇　(5)山本　由伸　（オ）
　　(2)東　　克樹　（Ｄ）　　　　　(2)津森　宥紀　（ソ）
　　(7)山崎　康晃　（Ｄ）　　　　　(6)和田　　毅　（ソ）
　　(2)今永　昇太　（Ｄ）　　　　　(3)平良　海馬　（西）
◇　(1)バウアー　　（Ｄ）　　　　　(8)田中　将大　（楽）
　　(1)大竹耕太郎　（神）　　　　　(1)種市　篤暉　（ロ）
　　(3)戸郷　翔征　（巨）　　　　　(1)ペルドモ　　（ロ）
　　(1)九里　亜蓮　（広）　　　　　(1)加藤　貴之　（日）
◆　(1)ターリー　　（広）　　　　　(3)上沢　直之　（日）
　　(1)小笠原慎之介（中）　　　　　(1)田中　正義　（日）
　　(2)マルティネス（中）　　　　　　　　　　　　　　　
◎　(4)梅野隆太郎　（神）捕　手◆　(1)若月　健矢　（オ）
　☆(1)大城　卓三　（巨）　　　　　(1)マルティネス（日）
◎　(2)大山　悠輔　（神）一塁手◎　(1)頓宮　裕真　（オ）
　☆(10)中田　　翔　（巨）　　　　☆(2)中村　　晃　（ソ）
◎　(3)中野　拓夢　（神）二塁手◎☆(2)外崎　修汰　（西）
　☆(2)牧　　秀悟　（Ｄ）　　　　　　　　　　　　　　　
◎　(3)佐藤　輝明　（神）三塁手◎☆(2)栗原　陵矢　（ソ）
　☆(3)宮崎　敏郎　（Ｄ）　　　　　　　　　　　　　　　
◎　(1)木浪　聖也　（神）遊撃手◎☆(5)源田　壮亮　（西）
◆　(2)長岡　秀樹　（ヤ）内野手　　(1)紅林弘太郎　（オ）
　　(5)岡本　和真　（巨）　　　　　(3)小深田大翔　（楽）
　　　　　　　　　　　　　　　　　(1)安田　尚憲　（ロ）
◎☆(6)秋山　翔吾　（広）外野手◎　(5)近藤　健介　（ソ）
◎　(1)ノイジー　　（神）　　　◎☆(2)松本　　剛　（日）
　☆(3)佐野　恵太　（Ｄ）　　　◎　(2)杉本裕太郎　（オ）
◆　(1)関根　大気　（Ｄ）　　　　☆(1)万波　中正　（日）
　　(1)細川　成也　（中）　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　Ｄ　Ｈ◎☆(9)柳田　悠岐　（ソ）
　　　　　　　　　　　　　　　　☆(9)中村　剛也　（西）
（注）◎はファン投票選抜、☆は選手間投票選抜、◇はプラ
スワン投票、他は監督選抜。丸数字は選抜回数。◆は辞退に
よる補充選手。中田翔、岡本和、田中将、松本剛、柳田、中
村剛は各１度、近藤は２度不出場。柳田は選手間投票では外
野手で選抜

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