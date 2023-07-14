国民民主党の榛葉賀津也幹事長は１４日の記者会見で、次期衆院選での野党間協力に向けた立憲民主党の対応に関し、「まず共産党との関係を明確にしてほしい。それが明確にならない限り（協力に向けた）議論をしてもまとまらない」と語った。立民が前向きな共産を含む候補者調整を改めて否定した形だ。