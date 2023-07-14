小林製薬は１４日、医薬品や消臭剤など計９５品の出荷価格を引き上げると発表した。女性向け医薬品「命の母」シリーズ７品は９月１日出荷分から、「液体ブルーレットおくだけ つけ替用」など８８品は１０月２日出荷分からそれぞれ値上げする。原材料価格や物流費の高騰が理由で、上げ幅は４～１６％。



哺乳瓶値上げ ピジョン

これにより、「命の母Ａ ４２０錠」の希望小売価格は２８６０円から３１４６円になる。