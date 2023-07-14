経済産業省は１４日、電力大手４グループが法人向け販売でカルテルを結んでいた問題で、関西電力、九州電力、中国電力など５社に対し、電気事業法に基づく業務改善命令を出した。５社はこのほか、中部電力ミライズ、九電みらいエナジー。

松野博一官房長官は同日午後の記者会見で、今回の行政処分について「電力システム改革の趣旨に反するものでもあり、極めて遺憾だ」と述べた。