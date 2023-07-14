共産が公認候補擁立 埼玉知事選
2023年07月14日16時44分
任期満了に伴う埼玉県知事選（２０日告示、８月６日投開票）で、共産党県委員会は１４日、新人で県委員会書記長の柴岡祐真氏（３９）を公認候補として擁立すると発表した。
埼玉県知事選にはこれまで、再選を目指す現職の大野元裕氏（５９）のほか、会社役員の中島徳二氏（６３）、音楽家の大沢敏雄氏（６９）、コンサルタント会社社長の山口節生氏（７３）の３新人が出馬を表明している。
共産が公認候補擁立 埼玉知事選
2023年07月14日16時44分
任期満了に伴う埼玉県知事選（２０日告示、８月６日投開票）で、共産党県委員会は１４日、新人で県委員会書記長の柴岡祐真氏（３９）を公認候補として擁立すると発表した。
埼玉県知事選にはこれまで、再選を目指す現職の大野元裕氏（５９）のほか、会社役員の中島徳二氏（６３）、音楽家の大沢敏雄氏（６９）、コンサルタント会社社長の山口節生氏（７３）の３新人が出馬を表明している。
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