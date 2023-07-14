大雨不明者か、沖合に遺体 大分
2023年07月14日16時13分
大分県は１４日、福岡県豊前市の沖合で女性の遺体が見つかったと発表した。隣接する大分県中津市では１０日から、九州北部の大雨で５０代女性が氾濫した山国川に流され、行方不明になっている。大分県警などは、遺体はこの女性とみて身元の特定を進めている。
大雨不明者か、沖合に遺体 大分
2023年07月14日16時13分
大分県は１４日、福岡県豊前市の沖合で女性の遺体が見つかったと発表した。隣接する大分県中津市では１０日から、九州北部の大雨で５０代女性が氾濫した山国川に流され、行方不明になっている。大分県警などは、遺体はこの女性とみて身元の特定を進めている。
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