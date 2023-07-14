パ・リーグ公示（１４日）プロ野球
2023年07月14日15時20分
【出場選手登録抹消】▽西武・森脇亮介投手▽ロッテ・カスティーヨ投手、井上晴哉内野手▽日本ハム・加藤貴之投手、野村佑希内野手（再登録は２４日以降）
パ・リーグ公示（１４日）プロ野球
2023年07月14日15時20分
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