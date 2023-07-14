積水ハウスは１４日、住宅内で製造・貯蔵した水素から発電し、電力を１００％自給自足できる「水素住宅」の実証を６月に始めたと発表した。太陽光と水素による発電の併用で、実現すれば二酸化炭素（ＣＯ２）排出量をゼロに抑えられる。業界初の試みで、２０２５年夏の実用化を目指す。