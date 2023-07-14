〔新規公開〕トライト、２４日グロース上場 医療福祉の人材紹介
2023年07月14日13時38分
医療福祉分野の人材紹介を手掛けるトライト（大阪市北区、笹井英孝社長）が２４日、東証グロース市場に上場する。新株発行と資金調達を伴わない直接上場（ダイレクトリスティング）で新規公開する。引受人の買い取りで国内１７００万株、海外２３００万株、オーバーアロットメントで６００万株を売り出す。売り出し価格は１２００円。
〔新規公開〕トライト、２４日グロース上場 医療福祉の人材紹介
2023年07月14日13時38分
医療福祉分野の人材紹介を手掛けるトライト（大阪市北区、笹井英孝社長）が２４日、東証グロース市場に上場する。新株発行と資金調達を伴わない直接上場（ダイレクトリスティング）で新規公開する。引受人の買い取りで国内１７００万株、海外２３００万株、オーバーアロットメントで６００万株を売り出す。売り出し価格は１２００円。
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