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円大幅高、一時１３７円台前半　日米の金融政策巡る観測で―東京市場

2023年07月14日12時40分

　１４日午前の東京外国為替市場の円相場は、一時１ドル＝１３７円台前半に大幅上昇した。５月１７日以来、約２カ月ぶりの円高・ドル安水準。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利上げ長期化観測の後退に加え、日銀が大規模な金融緩和を修正するとの見方も根強く、日米金利差の縮小を意識したドル売り・円買いが優勢となった。

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