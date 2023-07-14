政府、スーダン避難民に在留資格
2023年07月14日12時31分
斎藤健法相は１４日の記者会見で、正規軍と準軍事組織「即応支援部隊（ＲＳＦ）」の戦闘が続くスーダンから日本に逃れた人々に対し、希望に応じて「特定活動」の在留資格を付与すると発表した。
スーダン避難民３００万人超 相次ぐ空爆、「全面的内戦」の恐れ
現地の情勢悪化を踏まえた緊急避難措置。対象者は国内での就労や国民健康保険への加入が可能となる。斎藤氏は「個々の外国人の置かれた状況にも配慮しながら適切に対応する」と述べた。
政府、スーダン避難民に在留資格
2023年07月14日12時31分
斎藤健法相は１４日の記者会見で、正規軍と準軍事組織「即応支援部隊（ＲＳＦ）」の戦闘が続くスーダンから日本に逃れた人々に対し、希望に応じて「特定活動」の在留資格を付与すると発表した。
スーダン避難民３００万人超 相次ぐ空爆、「全面的内戦」の恐れ
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