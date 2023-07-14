石井啓一 公明党幹事長

公明党の石井啓一幹事長は１４日の記者会見で、政府の物価高対策について、１０月以降の延長を検討すべきだとの考えを示した。現行の電気・都市ガス代負担軽減策や燃油対策が９月末に期限を迎えることに関し「必要とあれば延長措置を取るべきだ」と指摘した。「予備費を活用することも一つの手法だ」とも述べた。