ＥＵ規制撤廃、松野官房長官が歓迎
2023年07月14日11時52分
松野博一官房長官は１４日の記者会見で、欧州連合（ＥＵ）が日本産食品の輸入規制撤廃を決めたことについて「（東日本大震災の）被災地復興を後押しするものであり、高く評価する」と歓迎した。
ＥＵ食品規制、来月３日撤廃 野村農水相「被災地の復興後押し」
松野氏は、東京電力福島第１原発の処理水の海洋放出を理由とする規制強化の動きが香港などで出ていることに関し「大変遺憾だ」と述べ、安全性について説明を重ねると強調した。
ＥＵ規制撤廃、松野官房長官が歓迎
2023年07月14日11時52分
松野博一官房長官は１４日の記者会見で、欧州連合（ＥＵ）が日本産食品の輸入規制撤廃を決めたことについて「（東日本大震災の）被災地復興を後押しするものであり、高く評価する」と歓迎した。
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