円相場、１３８円０２～０２銭 １４日午前９時現在
2023年07月14日09時07分
１４日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１３８円０２～０２銭と、前日（１３８円３６～３７銭）に比べ３４銭の円高・ドル安となった。
円相場、１３８円０２～０２銭 １４日午前９時現在
2023年07月14日09時07分
１４日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１３８円０２～０２銭と、前日（１３８円３６～３７銭）に比べ３４銭の円高・ドル安となった。
こんな記事も
経済用語
経済
ＳＵＭＣＯに最大７５０億円助成 シリコンウエハー生産で―西村経産相(07/14 10:51)
化粧品卸会社などに４４億円追徴 偽装取引、消費税不正還付か―東京国税局(07/14 10:34)
日産、１１００億円出資か ルノーのＥＶ新会社に―仏報道(07/14 09:30)
円相場、１３８円０２～０２銭 １４日午前９時現在(07/14 09:07)
全固体電池、開発が本格化 ＥＶで「ゲームチェンジ」―国内基盤強化へ官民総力(07/14 07:06)
ＥＵ、日本産食品の規制撤廃 ８月にも検査証明不要―風評被害払拭へ前進(07/13 22:14)
高速道のＥＶ充電、１社独占 新規参入促進を―公取委(07/13 20:47)
世界景気、後退回避を模索 来週、Ｇ２０財務相会議(07/13 20:30)
為替急変動「望ましくない」 全銀協会長(07/13 19:25)
ソフトバンク、「スターリンク」提供 法人向け、９月下旬から(07/13 19:23)
ＴＡＫＩＳＡＷＡ買収へ 工作機械事業を強化―ニデック(07/13 19:17)
セブン、営業益２割減 イオンと明暗―流通大手３～５月期決算(07/13 19:12)
マイクロソフトがＡＩ開発拠点 日本初、神戸に(07/13 19:11)
ファーストリテ、過去最高益 中国など海外好調―２２年９月～２３年５月期(07/13 19:08)
川重、マイクロソフトのＡＩ開発拠点開設 日本初、神戸市などと連携(07/13 18:11)
ＩＮＰＥＸ、再生可能エネルギー会社の株式取得 豪州で事業展開(07/13 18:03)
羽田第２ターミナル、国際線も １９日から台北線など―全日空(07/13 17:58)
ハム、ソーセージ値上げ １０月１日、３～２５％―丸大食品(07/13 17:54)
円急伸、１３８円台前半 米利上げ鈍化観測で―東京市場(07/13 17:34)
円相場、１３８円３６～３７銭 １３日午後５時現在(07/13 17:12)
原発の廃棄物、再利用開始 関電(07/13 17:03)
防衛増税先送り ２４年開始「大変きつい」―宮沢自民税調会長(07/13 16:53)
明治「アポロ」値上げ 菓子９２品、最大２４％(07/13 15:55)
伊藤ハム、最大１５％値上げ １０月から７３品目(07/13 15:50)
〔新規公開〕エコナビスタ、２６日東証グロース上場 高齢者の見守りシステム提供(07/13 15:20)
主力セダン、初のＥＶ発売 「５シリーズ」７年ぶり刷新―ＢＭＷ日本法人(07/13 15:16)
大林組、万博工事でバイオディーゼル実証 １００％廃食油(07/13 15:14)
４７５円高の３万２４１９円３３銭 １３日の平均株価(07/13 15:11)
三菱ＵＦＪ銀、量子技術ベンチャーに出資 持ち分法適用会社に(07/13 12:43)
大阪ＩＲ認定で不服申し立て 事業者の収益に疑義―民間団体(07/13 12:34)
ビジネスワイヤ
PR TIMES