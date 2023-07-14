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１４日の朝刊（都内最終版）☆１

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１４日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年07月14日06時57分

【１面トップ】
〔朝日〕防衛増税　先送り公算大　自民税調、２５年以降方針
〔毎日〕海外パビリオン申請ゼロ　万博協会　建設代行提案　２５年大阪
〔読売〕サウジと外相戦略対話　設立合意へ　エネ安定供給狙い　中東６か国と会合　定例化
〔日経〕米国の輸入、中国首位陥落　上期、１５年ぶり　貿易構造一変　メキシコが抜く　半導体、１年で半減
〔産経〕日ＥＵ「戦略対話」創設　首脳声明　安保で外相級協議　日本産食品規制　来月にも撤廃▽中国抑止　欧州と協力強化
〔東京〕高層マンション　都が計画修正　大地震起きたら在宅避難を　避難所収容に限界　備蓄品購入へ補助
【他の１面独自記事】
◆北海道ナマコ　価格に異変　処理水巡り　中国の動向影響か（毎日）
【共通ニュース】
◆林外相「法の支配」強調　ＡＳＥＡＮと会合　中国・ロシア意識
◆中国、生成ＡＩ来月規制　政府批判の排除　徹底
◆生成ＡＩのリポート「丸写し」×　文科省、大学・高専に周知
◆高速道のＥＶ充電器　１社で９８．７％　公取委「複数から選定を」
◆アポロなど１０１品目値上げ　明治　９月２０日から順次
◆６歳遺棄容疑　４人再逮捕　神戸　「日常的に殴打」供述▽「虐待」見逃し　市の対応調査（続）

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