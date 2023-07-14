【１面トップ】

〔朝日〕防衛増税 先送り公算大 自民税調、２５年以降方針

〔毎日〕海外パビリオン申請ゼロ 万博協会 建設代行提案 ２５年大阪

〔読売〕サウジと外相戦略対話 設立合意へ エネ安定供給狙い 中東６か国と会合 定例化

〔日経〕米国の輸入、中国首位陥落 上期、１５年ぶり 貿易構造一変 メキシコが抜く 半導体、１年で半減

〔産経〕日ＥＵ「戦略対話」創設 首脳声明 安保で外相級協議 日本産食品規制 来月にも撤廃▽中国抑止 欧州と協力強化

〔東京〕高層マンション 都が計画修正 大地震起きたら在宅避難を 避難所収容に限界 備蓄品購入へ補助

【他の１面独自記事】

◆北海道ナマコ 価格に異変 処理水巡り 中国の動向影響か（毎日）

【共通ニュース】

◆林外相「法の支配」強調 ＡＳＥＡＮと会合 中国・ロシア意識

◆中国、生成ＡＩ来月規制 政府批判の排除 徹底

◆生成ＡＩのリポート「丸写し」× 文科省、大学・高専に周知

◆高速道のＥＶ充電器 １社で９８．７％ 公取委「複数から選定を」

◆アポロなど１０１品目値上げ 明治 ９月２０日から順次

◆６歳遺棄容疑 ４人再逮捕 神戸 「日常的に殴打」供述▽「虐待」見逃し 市の対応調査（続）