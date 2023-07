ロンドン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 急成長中のライフスタイルおよび体験型ホスピタリティ企業の セリーナ・ホスピタリティ社(「セリーナ」または「当社」)(NASDAQ:SLNA)は、AB InBevのグローバルブランドであるコロナとグローバル提携し、LDA+(法定飲酒年齢以上)の顧客に自然とのつながりを断ち、再びつなげるユニークな旅行体験を作ることを発表しました。このコラボレーションは今年後半に世界中のセリーナ施設にて開始予定で、アクティベーション、清掃、教育、音楽、アートやイベントを通じてサステナビリティを推進します。

Selina Hospitality PLC (NASDAQ: SLNA), the fast-growing lifestyle and experiential hospitality company, announced it will partner globally with Corona, an AB InBev global brand, to create unique travel experiences and help LDA+ (over legal drinking age) guests disconnect and reconnect with nature. (Photo: Business Wire)