ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- (ビジネスワイヤ) --エンパイアステートビル(ESB)は、2023年エンパイアステートビル・ランアップ(ESBRU)を2023年10月4日に開催すると発表しました。本イベントの提供はマイフィットネスパル、Challenged Athletes Foundationが公式チャリティパートナーを務めます。オンラインによる抽選参加登録は、2023年7月17日午前9時(米国東部標準時)から2023年7月28日午後3時(米国東部標準時)まで受け付けています。

The 2023 Empire State Building Run-Up Returns Oct. 4 - Presented by MyFitnessPal and Powered by the Challenged Athletes Foundation (Photo: Business Wire)