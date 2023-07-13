ＤｅＮＡの石田が３勝目 プロ野球・阪神―ＤｅＮＡ
2023年07月13日22時24分
ＤｅＮＡが零封勝ち。先発の石田が５回無失点で３勝目。救援４投手の継投も決まった。打線は五回に石田の２点適時打で先制。六回には京田が中前適時打。八回に牧のソロで突き放した。阪神は再三の好機にあと一本が出なかった。
ＤｅＮＡの石田が３勝目 プロ野球・阪神―ＤｅＮＡ
2023年07月13日22時24分
ＤｅＮＡが零封勝ち。先発の石田が５回無失点で３勝目。救援４投手の継投も決まった。打線は五回に石田の２点適時打で先制。六回には京田が中前適時打。八回に牧のソロで突き放した。阪神は再三の好機にあと一本が出なかった。
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