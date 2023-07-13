キプチョゲが出場へ ベルリン・マラソン
2023年07月13日22時13分
【ロンドン時事】ベルリン・マラソンの主催者は１３日、昨年大会の男子で２時間１分９秒の世界記録を樹立したエリウド・キプチョゲ（３８）＝ケニア＝が、９月２４日に開催される今年の大会に出場すると発表した。
キプチョゲは２０２１年東京五輪で２連覇を達成。今年４月のボストン・マラソンでは２時間９分２３秒で６位だった。
キプチョゲが出場へ ベルリン・マラソン
2023年07月13日22時13分
【ロンドン時事】ベルリン・マラソンの主催者は１３日、昨年大会の男子で２時間１分９秒の世界記録を樹立したエリウド・キプチョゲ（３８）＝ケニア＝が、９月２４日に開催される今年の大会に出場すると発表した。
キプチョゲは２０２１年東京五輪で２連覇を達成。今年４月のボストン・マラソンでは２時間９分２３秒で６位だった。
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