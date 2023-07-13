西武が逆転勝ちで３連勝。六回に呉念庭の中前打で１点差とし、七回に源田が同点打。八回１死二、三塁から長谷川の遊ゴロで勝ち越し、九回も１点を加えた。平良は７回４安打２失点で６勝目。ソフトバンクは逃げ切れず、今季初の６連敗。