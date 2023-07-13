西武、逆転で３連勝 プロ野球・ソフトバンク―西武
2023年07月13日21時31分
西武が逆転勝ちで３連勝。六回に呉念庭の中前打で１点差とし、七回に源田が同点打。八回１死二、三塁から長谷川の遊ゴロで勝ち越し、九回も１点を加えた。平良は７回４安打２失点で６勝目。ソフトバンクは逃げ切れず、今季初の６連敗。
西武、逆転で３連勝 プロ野球・ソフトバンク―西武
2023年07月13日21時31分
西武が逆転勝ちで３連勝。六回に呉念庭の中前打で１点差とし、七回に源田が同点打。八回１死二、三塁から長谷川の遊ゴロで勝ち越し、九回も１点を加えた。平良は７回４安打２失点で６勝目。ソフトバンクは逃げ切れず、今季初の６連敗。
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