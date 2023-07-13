北朝鮮ミサイルを非難 Ｇ７外相が声明
2023年07月13日20時57分
先進７カ国（Ｇ７）外相は１３日、北朝鮮が１２日に大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）を発射したことについて、「最も強い言葉で非難する」とした声明を発表した。北朝鮮に核・ミサイル計画の完全かつ検証可能で不可逆的な放棄を要求。国連安全保障理事会には結束した対応を求めることを盛り込んだ。
北朝鮮ミサイルを非難 Ｇ７外相が声明
2023年07月13日20時57分
先進７カ国（Ｇ７）外相は１３日、北朝鮮が１２日に大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）を発射したことについて、「最も強い言葉で非難する」とした声明を発表した。北朝鮮に核・ミサイル計画の完全かつ検証可能で不可逆的な放棄を要求。国連安全保障理事会には結束した対応を求めることを盛り込んだ。
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