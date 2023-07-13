自民県連、福岡９区に大家氏
2023年07月13日19時29分
自民党福岡県連は１３日、次期衆院選福岡９区の公認候補予定者となる支部長を決める党員投票の結果を発表した。公募で選考に残った２人のうち、参院議員の大家敏志氏（５５）が北九州市議の三原朝利氏（４５）に勝利。近く党本部に申請する。
自民県連、福岡９区に大家氏
2023年07月13日19時29分
自民党福岡県連は１３日、次期衆院選福岡９区の公認候補予定者となる支部長を決める党員投票の結果を発表した。公募で選考に残った２人のうち、参院議員の大家敏志氏（５５）が北九州市議の三原朝利氏（４５）に勝利。近く党本部に申請する。
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