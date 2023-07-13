流通大手の２０２３年３～５月期連結決算が１３日、出そろった。セブン＆アイ・ホールディングスは、原油価格の急落でガソリンを販売する北米コンビニエンスストアが低調。営業利益は前年同期比１９．９％減の８１９億円にとどまった。一方、総合スーパー事業が好調だったイオンは１７．２％増の５１４億円と過去最高益を更新し、大手２社で明暗が分かれた。