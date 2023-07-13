ファーストリテイリングが１３日発表した２０２２年９月～２３年５月期連結決算（国際会計基準）は、売上収益が前年同期比２１．４％増の２兆１４３５億円、本業のもうけを示す営業利益が２１．９％増の３３０５億円と、いずれも過去最高となった。国内ユニクロが円安に伴うコスト増で減益となったが、中国や香港、台湾などの海外事業でカバーした。