大相撲名古屋場所・幕内勝負結果 （５日目）
2023年07月13日18時24分
狼 雅○― 武将山 玉 鷲○― 阿武咲
（２―３） （１―４） （４―１） （１―４）
遠 藤○― 宝富士 平戸海 ―○高 安
（４―１） （３―２） （１―４） （５―０）
竜 電○― 伯桜鵬 王 鵬 ―○宇 良
（１―４） （３―２） （２―３） （３―２）
碧 山 ―○湘南海 朝乃山 ―○北青鵬
（２―３） （４―１） （３―２） （３―２）
千代翔 ―○大翔鵬 翠富士○― 御嶽海
（２―３） （１―４） （１―４） （０―５）
琴勝峰○― 剣 翔 琴ノ若○― 正 代
（２―３） （１―４） （３―２） （２―３）
琴恵光 ―○豪ノ山 豊昇龍○― 阿 炎
（３―２） （５―０） （４―１） （３―２）
隆の勝 ―○妙義龍 錦 木○― 若元春
（０―５） （２―３） （５―０） （３―２）
金峰山○― 錦富士 明 生 ―○大栄翔
（３―２） （３―２） （２―３） （４―１） 休場＝照富士
佐田海 ―○北勝富 翔 猿○― 霧 島 貴景勝
（１―４） （４―１） （２―３） （１(2)２） 若隆景
（注）丸数字は休場数です。