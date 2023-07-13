狼 雅○― 武将山 玉 鷲○― 阿武咲

（２―３） （１―４） （４―１） （１―４）

遠 藤○― 宝富士 平戸海 ―○高 安

（４―１） （３―２） （１―４） （５―０）

竜 電○― 伯桜鵬 王 鵬 ―○宇 良

（１―４） （３―２） （２―３） （３―２）

碧 山 ―○湘南海 朝乃山 ―○北青鵬

（２―３） （４―１） （３―２） （３―２）

千代翔 ―○大翔鵬 翠富士○― 御嶽海

（２―３） （１―４） （１―４） （０―５）

琴勝峰○― 剣 翔 琴ノ若○― 正 代

（２―３） （１―４） （３―２） （２―３）

琴恵光 ―○豪ノ山 豊昇龍○― 阿 炎

（３―２） （５―０） （４―１） （３―２）

隆の勝 ―○妙義龍 錦 木○― 若元春

（０―５） （２―３） （５―０） （３―２）

金峰山○― 錦富士 明 生 ―○大栄翔

（３―２） （３―２） （２―３） （４―１） 休場＝照富士

佐田海 ―○北勝富 翔 猿○― 霧 島 貴景勝

（１―４） （４―１） （２―３） （１(2)２） 若隆景

（注）丸数字は休場数です。