コロナ禍で閉鎖されていた羽田空港第２ターミナルの国際線施設が１９日に約３年３カ月ぶりに再開され、台北線などが運航を始める。再開に先立ち全日本空輸は１３日、自社便の出発カウンターや旅客ラウンジを公開した。同社は台北線のほかロンドン線など４路線の計５便を第３ターミナル発着から第２に移して運航する。