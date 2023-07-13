文部科学省の看板

文部科学省は１３日、大学や高専向けに文章や画像などを自動で作り出す生成ＡＩ（人工知能）の利活用に関する留意点などを取りまとめ、周知した。多くの大学などですでに指針策定が進められているとして、今後の状況変化を踏まえた見直しなど「主体的な対応が重要だ」とした。