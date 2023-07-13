日本サッカー協会は１３日、雷雨により延長前半終了時点で中止となった第１０３回天皇杯全日本選手権３回戦のＪ３富山―Ｊ１新潟について、延長後半からの再開試合とすると発表した。開催日は１９日午後７時で、会場は同じ富山県総合運動公園陸上競技場。