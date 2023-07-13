楽天が８連勝 プロ野球・日本ハム―楽天
2023年07月13日17時35分
楽天が８連勝。１点を追う六回に伊藤裕のソロで同点。２―２の九回２死一、三塁で小深田が決勝の中前打を放った。４番手の酒居が２勝目。松井裕が２１セーブ目。日本ハムは抑えの田中正が踏ん張れず、７連敗。中盤までの拙攻も響いた。
楽天が８連勝 プロ野球・日本ハム―楽天
2023年07月13日17時35分
楽天が８連勝。１点を追う六回に伊藤裕のソロで同点。２―２の九回２死一、三塁で小深田が決勝の中前打を放った。４番手の酒居が２勝目。松井裕が２１セーブ目。日本ハムは抑えの田中正が踏ん張れず、７連敗。中盤までの拙攻も響いた。
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