楽天が８連勝。１点を追う六回に伊藤裕のソロで同点。２―２の九回２死一、三塁で小深田が決勝の中前打を放った。４番手の酒居が２勝目。松井裕が２１セーブ目。日本ハムは抑えの田中正が踏ん張れず、７連敗。中盤までの拙攻も響いた。