関西電力は１３日、大飯原発１、２号機（福井県おおい町）で出た放射性廃棄物のうち、放射能レベルが極めて低いとして原子力規制委員会の確認を受けた「クリアランス金属」について、再利用を開始すると発表した。関電の原発から出た放射性廃棄物の再利用は初めて。クリアランス金属は加工して大飯原発３、４号機（同）で使用する。