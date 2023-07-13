セ・リーグ公示（１３日） プロ野球
2023年07月13日16時39分
【出場選手登録】▽ヤクルト・西浦直亨内野手▽巨人・増田大輝内野手▽中日・田島慎二投手、砂田毅樹投手
【同抹消】▽阪神・大竹耕太郎投手▽巨人・グリフィン投手▽中日・福谷浩司投手、祖父江大輔投手（再登録は２３日以降）
セ・リーグ公示（１３日） プロ野球
2023年07月13日16時39分
【出場選手登録】▽ヤクルト・西浦直亨内野手▽巨人・増田大輝内野手▽中日・田島慎二投手、砂田毅樹投手
【同抹消】▽阪神・大竹耕太郎投手▽巨人・グリフィン投手▽中日・福谷浩司投手、祖父江大輔投手（再登録は２３日以降）
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