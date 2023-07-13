４７５円高の３万２４１９円３３銭 １３日の平均株価
2023年07月13日15時11分
１３日の東京株式市場の日経平均株価は、３万２４１９円３３銭と前日終値比４７５円４０銭高で終わった。出来高は概算で１１億９９００万株。
４７５円高の３万２４１９円３３銭 １３日の平均株価
2023年07月13日15時11分
１３日の東京株式市場の日経平均株価は、３万２４１９円３３銭と前日終値比４７５円４０銭高で終わった。出来高は概算で１１億９９００万株。
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