公明の山口代表、処理水「説明尽くして」
2023年07月13日12時29分
公明党の山口那津男代表は１３日の党会合で、東京電力福島第１原発の処理水の海洋放出に関し、「政府は近隣国や国際社会に説明を尽くしてほしい」と求めた。
北側一雄中央幹事会長も記者会見で「地元や内外の方にしっかり説明し、風評被害が生じないようにすることが大事だ」と強調した。
公明の山口代表、処理水「説明尽くして」
2023年07月13日12時29分
公明党の山口那津男代表は１３日の党会合で、東京電力福島第１原発の処理水の海洋放出に関し、「政府は近隣国や国際社会に説明を尽くしてほしい」と求めた。
北側一雄中央幹事会長も記者会見で「地元や内外の方にしっかり説明し、風評被害が生じないようにすることが大事だ」と強調した。
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