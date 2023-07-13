（現地時間）

１２日午後、リトアニア・ビリニュスの展示場「ＬＩＴＥＸＰＯ」で同国のナウセーダ大統領と会談。カウナスの杉原記念館訪問。カウナス国際空港で同行記者団のインタビュー。政府専用機で同空港発。ベルギー・ブリュッセル近郊のメルスブルク空軍基地着。