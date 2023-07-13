岸田首相、夏ごろ処理水放出「変更なし」
2023年07月13日04時48分
【カウナス時事】岸田文雄首相は１２日午後（日本時間１３日未明）、東京電力福島第１原発の処理水を海洋放出する時期について、「春から夏ごろを見込むとしてきた方針に変更はない」と改めて説明した。「安全性確保や風評対策の状況を政府全体で確認した上で判断したい」とも述べた。リトアニアのカウナス国際空港で記者団の質問に答えた。
岸田首相、夏ごろ処理水放出「変更なし」
2023年07月13日04時48分
【カウナス時事】岸田文雄首相は１２日午後（日本時間１３日未明）、東京電力福島第１原発の処理水を海洋放出する時期について、「春から夏ごろを見込むとしてきた方針に変更はない」と改めて説明した。「安全性確保や風評対策の状況を政府全体で確認した上で判断したい」とも述べた。リトアニアのカウナス国際空港で記者団の質問に答えた。
こんな記事も
政治用語
政治
岸田首相、夏ごろ処理水放出「変更なし」(07/13 04:48)
ウクライナ支援「憲法の枠内」 Ｇ７宣言で岸田首相(07/13 04:47)
岸田首相、ベルギー入り(07/13 04:42)
岸田首相、対無人機検知システムを提供 ウクライナ支援、ＮＡＴＯ会合で演説(07/13 00:52)
インド太平洋との連携強調 ウクライナ理事会、初開催―ＮＡＴＯ首脳会議閉幕(07/13 00:49)
ウクライナに長期の安保支援 将来の侵略を抑止―Ｇ７、共同宣言で初の誓約(07/13 00:22)
北ミサイル、分裂し落下か 空自機撮影の動画公開―防衛省(07/12 23:44)
首相動静（７月１２日）(07/12 23:41)
東京事務所は「今後検討」 ＮＡＴＯ事務総長(07/12 23:16)
処理水、岸田首相「安全性に万全」 韓国の尹大統領、ＩＡＥＡ報告を尊重(07/12 22:22)
東南アジア・太平洋諸国と連携 日韓豪ＮＺが会談(07/12 22:10)
ＮＡＴＯ東京事務所、合意できず 「議論は終わっていない」―リトアニア外相(07/12 18:56)
偽情報・宇宙で協力、対話強化 日ＮＡＴＯが新文書(07/12 18:40)
アフガン退避１１４人を難民認定 ＪＩＣＡ職員ら、過去最大規模―政府(07/12 18:32)
誤ひも付け２３３６件 マイナンバーに別人の療育手帳―宮崎県(07/12 18:06)
ウクライナとの連帯歓迎 松野官房長官(07/12 18:02)
北朝鮮がＩＣＢＭ発射 過去最長７４分飛行、北海道沖落下―米けん制か、固体燃料の見方も(07/12 17:53)
ロシア拒否権行使は「残念」 シリア支援の安保理決議―松野官房長官(07/12 17:44)
岸田首相「断じて容認できず」 対北朝鮮、関係国と緊密連携(07/12 17:20)
東京にＢ５２戦略爆撃機飛来 横田に予防着陸、機体整備―在日米軍(07/12 17:09)
共産の共闘主張「まっとう」 藤田維新幹事長、立民を批判(07/12 17:08)
処理水放出撤回を要求 韓国野党議員が都内で会見(07/12 15:13)
町村議長会長に渡部氏(07/12 14:47)
北朝鮮、「ＩＣＢＭ級」発射 過去最長７４分飛行、北海道沖落下(07/12 12:48)
Ｊアラートの試験中止 北朝鮮のミサイル発射で―総務省消防庁(07/12 12:19)
岸田首相、外遊先から電話指示 北朝鮮ミサイルでＮＳＣ開催(07/12 12:08)
特定任期付制度、自衛官にも 人材確保で有識者検討会(07/12 12:05)
インド太平洋情勢で連携 日ポーランド首脳会談(07/12 11:13)
対中危機感の共有目指す 欧州と温度差―岸田首相歴訪(07/12 10:54)
北朝鮮ミサイル、ＥＥＺ外に落下推定 防衛省(07/12 10:53)