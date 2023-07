米マサチューセッツ州ノースベセズダ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- コネクテッドファブリケーション技術とガス制御ソリューションの世界的大手のESAB(NYSE:ESAB)と、風力タービン部品の世界的大手メーカーであるGRIリニューアブル・インダストリーズは、持続可能な事業運営への相互の取り組みを支援するため、グリーンプロジェクトでのコラボレーションに関する新たな契約を締結しました。この提携により、製造業と風力発電産業における各企業の専門知識を活用し、グリーンエネルギーへの移行や両社の環境フットプリントの削減などの取り組みを推進します。

ESAB Corporation announced today it has entered a new partnership with GRI Renewable Industries, a global leading manufacturer of wind turbine components. The two companies will collaborate on green projects in support of their mutual commitment to running sustainable businesses, including the transition to green energy and the reduction of each company’s environmental footprint. Pictured here: Olivier Biebuyck, President of ESAB Corporation’s Fabrication Technology platform; Antonio Barbosa, CEO at GRI Renewable Energy Industries; ESAB Corporation CEO, Shyam P. Kambeyanda. (Photo: Business Wire)