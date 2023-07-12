上地が準決勝へ ウィンブルドン車いす
2023年07月12日23時14分
【ウィンブルドン（英国）時事】テニスのウィンブルドン選手権車いす部門は１２日、ロンドン郊外のオールイングランド・クラブで始まり、出場８人の女子シングルス１回戦で第２シードの上地結衣（三井住友銀行）は大谷桃子（かんぽ生命保険）を６―１、７―５で下し、準決勝に進んだ。
上地が準決勝へ ウィンブルドン車いす
2023年07月12日23時14分
【ウィンブルドン（英国）時事】テニスのウィンブルドン選手権車いす部門は１２日、ロンドン郊外のオールイングランド・クラブで始まり、出場８人の女子シングルス１回戦で第２シードの上地結衣（三井住友銀行）は大谷桃子（かんぽ生命保険）を６―１、７―５で下し、準決勝に進んだ。
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