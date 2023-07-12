ウクライナへの「永続的支援」表明 Ｇ７が共同宣言
2023年07月12日22時51分
ウクライナへの「永続的支援」表明 Ｇ７が共同宣言
2023年07月12日22時51分
こんな記事も
政治用語
政治
東京事務所は「今後検討」 ＮＡＴＯ事務総長(07/12 23:16)
ウクライナへの「永続的支援」表明 Ｇ７が共同宣言(07/12 22:51)
処理水、岸田首相「安全性に万全」 韓国の尹大統領、ＩＡＥＡ報告を尊重(07/12 22:22)
東南アジア・太平洋諸国と連携 日韓豪ＮＺが会談(07/12 22:10)
ＮＡＴＯ東京事務所、合意できず 「議論は終わっていない」―リトアニア外相(07/12 18:56)
偽情報・宇宙で協力、対話強化 日ＮＡＴＯが新文書(07/12 18:40)
アフガン退避１１４人を難民認定 ＪＩＣＡ職員ら、過去最大規模―政府(07/12 18:32)
首相動静（７月１２日）(07/12 18:20)
岸田首相、対無人機検知システムを提供 ウクライナ支援、ＮＡＴＯ会合で演説(07/12 18:08)
誤ひも付け２３３６件 マイナンバーに別人の療育手帳―宮崎県(07/12 18:06)
ウクライナとの連帯歓迎 松野官房長官(07/12 18:02)
北朝鮮がＩＣＢＭ発射 過去最長７４分飛行、北海道沖落下―米けん制か、固体燃料の見方も(07/12 17:53)
ロシア拒否権行使は「残念」 シリア支援の安保理決議―松野官房長官(07/12 17:44)
岸田首相「断じて容認できず」 対北朝鮮、関係国と緊密連携(07/12 17:20)
東京にＢ５２戦略爆撃機飛来 横田に予防着陸、機体整備―在日米軍(07/12 17:09)
共産の共闘主張「まっとう」 藤田維新幹事長、立民を批判(07/12 17:08)
処理水放出撤回を要求 韓国野党議員が都内で会見(07/12 15:13)
町村議長会長に渡部氏(07/12 14:47)
北朝鮮、「ＩＣＢＭ級」発射 過去最長７４分飛行、北海道沖落下(07/12 12:48)
Ｊアラートの試験中止 北朝鮮のミサイル発射で―総務省消防庁(07/12 12:19)
岸田首相、外遊先から電話指示 北朝鮮ミサイルでＮＳＣ開催(07/12 12:08)
特定任期付制度、自衛官にも 人材確保で有識者検討会(07/12 12:05)
インド太平洋情勢で連携 日ポーランド首脳会談(07/12 11:13)
対中危機感の共有目指す 欧州と温度差―岸田首相歴訪(07/12 10:54)
北朝鮮ミサイル、ＥＥＺ外に落下推定 防衛省(07/12 10:53)
立・共、次期衆院選巡り駆け引き 「候補者調整」か「本気の共闘」か(07/12 07:11)
岸田首相がリトアニア入り(07/12 04:01)
ウクライナ、長期支援で合意 国防費ＧＤＰ２％「下限」に―ＮＡＴＯ首脳会議開幕(07/12 01:49)
首相動静（７月１１日）(07/11 23:35)
河野デジタル相が北欧・中東歴訪へ マイナ点検中、自民幹部「懸念」(07/11 23:17)